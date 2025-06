Top-Tennis auf Mallorca: So steht es beim ATP-Turnier in Santa Ponça

Am diesem Mittwoch standen beim ATP-Turnier der Herren in Santa Ponça auf Mallorca die Achtelfinalpartien auf dem Programm. Der Serbe Hamad Medjedovic setzte sich mit 6:3, 3:6, 7:6 gegen den Russen Roman Safiullin durch. Der Kanadier Felix Auger-Aliassime gewann 7:5, 6:3 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech.

Laslo Djere (Serbien) unterlag dem Kanadier Gabriel Diallo mit 3:6, 6:3, 3:6, während der Niederländer Tallon Griekspoor den US-Amerikaner Ethan Quinn 7:5, 6:4 besiegte. Daniel Altmaier, letzter Deutscher im Feld (Nachwuchstalent Justin Engel war bereits in Runde eins ausgeschieden), verlor am Nachmittag gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 6:7, 6:7.

Gleich zwei Kanadier im Viertelfinale

In zwei US-Duellen besiegte Alex Michelsen seinen Landsmann Brandon Holt 6:4, 6:4. Die Partie Ben Shelton gegen Learner Tien ende 4:6 und 6:7. Das Match zwischen Roberto Bautista aus Spanien und dem in Stuttgart geborenen Australier Bernard Tomic ebenfalls.

Daraus ergeben sich folgende Duelle in den Viertelfinals: Moutet (FRA) gegen Tien (USA), Diallo (CAN) gegen Griekspoor (NED), Medjedovic (SRB) gegen Auger-Aliassime (CAN) und Michelsen (USA) gegen den Sieger der Partie Bautista (ESP)-Tomic (AUS). Das Turnier endet am kommenden Wochenende.