Lieber mit Klasse statt mit Masse trainieren: Warum der Trend bei den Mallorca-Gyms zu kleinen und hochwertigen Fitness-Studios geht

Bei so einigen Gyms in Palma de Mallorca lautet das Motto derzeit: Klein, aber fein und gehoben ... anstatt groß, billig und überfüllt. MM hat daher drei derartige Gyms unter die Lupe genommen, die vom Preissegment eher im mittleren bis oberen Bereich angesiedelt sind und durch ihre qualitativ hochwertigen Anlagen und Geräte aus der beinah unüberschaubaren Masse an Fitness-Studios auf Mallorca herausragen.

Pablo Delgado (vorne) von GOfitter mit einer Reihe von Klienten im Sport-Dress in seinem Fitness-Studio. Das kleine Gym zeichnet sich durch modernste Geräte aus (r.).

Eines davon ist das Premier Gym, das sich in der Nähe des Centro Comercial S’Escorxador befindet (Carrer Germans García Peñaranda, 1A, Nord, 07010 Palma). Erst vor wenigen Monaten eröffnete das Gym, das von Juan Miró geführt wird, dessen Vater Direktor des größten Fitness-Studios der Insel ist, dem Megasport. MM konnte seit Anfang des Jahres beobachten wie das Premier Gym von einer zunächst kahl wirkenden 600-Quadratmeter großen Halle voller modernster Geräte zunehmend aufgehübscht wurde. Schritt für Schritt wurden dort an den Wänden feine Kacheln angebracht und auch sonst wandelte sich das Gym optisch stark. Nun befinden sich zahlreiche moderne Kunstwerke in der Fitness-Anlage, die einen Hauch von einer hippen Galerie versprüht. (www.premiergym.es) Miró sagt gegenüber MM: "Der spanische Galerist Oscar Florit ist an dem Gym beteiligt und hatte die Idee, hier Gemälde anzubringen". Der 26-jährige Mallorquiner sagt ferner: "Ich habe in Barcelona Luftfahrtmanagement studiert, doch sodann beim Berufseinstieg gemerkt, dass das nicht meine wahre Leidenschaft ist. Durch meinen Vater bin ich auf die Idee gekommen, mich beruflich neu im Fitness-Bereich zu erfinden."

So manches Gym limitiert die Anzahl seiner Kunden auf 200 bis 300

Miró und sein kleines Team sind darauf bedacht, dass die Anzahl der Kunden nicht über 200 steigt. Die Mitgliedschaft liegt derzeit bei 59,95 Euro im Monat, wobei der Preis in naher Zukunft steigen kann. Dafür kann man in dem Gym an Geräten trainieren, die den eigenen Körperfettanteil messen oder an denen der Kraftzuwachs beim Trainieren elektronisch erfasst wird. "Umgerechnet verlangen wir zwei Euro am Tag, was dem Preis für einen Kaffee gleichkommt. Und eigene Gesundheit sollte einem schon diesen kleinen Betrag wert sein", so Miró.

Das Fitness-Studio The Hub im Carrer Nuredduna im Zentrum von Palma wird von Spaniern und Ausländern gleichermaßen aufgesucht.

Das zweite Fitness-Studio, das im MM-Test positiv auffällt, ist das GoFitter in der Nähe des Parque de Estaciones (Carrer de Gabriel Maura, 7, Llevant, 07005 Palma). Das Studio wirkt sauber und aufgeräumt, und die Geräte hochkarätig, was beim Training wichtig ist, und die Verletzungsgefahr reduzieren kann. Auch hier ist die Anzahl der Kunden limitiert, was sich zum Vorteil gestaltet. Derzeit trainieren hier 300 Mitglieder, was dazu führt, dass Fitness-Freaks nicht lange warten müssen, um an den Geräten oder an der Hantelstange zu üben. Beim Training kann man sich zudem Tipps von Inhaber Pedro Delgado holen, der selbst Personaltrainer ist. Der Tarif beträgt 49,90 Euro im Monat. Zusätzlich kann man auch Personal-Training-Einheiten im Gym und neuerdings sogar online buchen. (www.gofitter.es)

Im Fitness-Studio The Hub findet man modernste Geräte, einen Yoga-Raum, einen Box-Raum und einen Boot-Camp-Raum vor. Doch hat diese Qualität auch ihren Preis.

Last but not least hat in Palma in 2023 das Fitness-Studio The Hub seine Pforten eröffnet, der Rolls-Royce unter den Gyms (Career Nuredduna, 9, Llevant, 07006 Palma). Bei der MM-Visite wirkt das Studio futuristisch. Das Gym, das mit einem kleinen Spa-Bereich, einem Yoga-Raum, modernsten Fitness-Bikes und Box-Säcken aufwartet, hat seine Kundenanzahl auf 1000 Personen limitiert. Um hier trainieren zu können, muss man monatlich etwa 120 Euro hinblättern. Dabei gibt es in Abhängigkeit von den eigenen Trainingszeiten im Gym auch flexible Tarife. Im The Hub (www.thehubstudio.es) werden den Trainierenden wöchentlich 134 verschiedene Kurse angeboten, darunter Pilates, Stretching, Kundalini-Yoga, Power-Training, Indoor-Cycling oder Fitness-Bootcamps.