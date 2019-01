Carsharing, Elektro- und Erdgasbusse: Alternativen zu Mietwagen?

PR-Bericht

Immer mehr Urlauber suchen Alternativen zum reinen Strandurlaub. Sie möchten etwas erfahren über Land und Leute, Fauna und Flora, Kultur und Geschichte ihrer Gastgeber. Das Erfahren ist in diesem Fall zweideutig zu sehen, einmal im Wissenszuwachs und zum anderen in der tatsächlichen Mobilität. Die individuellste Art zu Reisen ist mit Sicherheit der eigene Pkw. Daraus folgt, dass bei einer Anreise mit dem Flugzeug der Mietwagen die sicherste Möglichkeit bietet zeitlich ungebunden fast jeden Ort zu erreichen, den man sehen und näher erkunden möchte. Egal, ob ein abgelegener Strand bevorzugt wird, oder eine touristische Sehenswürdigkeit erkundet werden soll. Unwichtig, ob der höchste Berg der Insel Puig Major erklommen werden soll, oder in der Serra de Tramuntana die beiden Trinkwasser-Speicherseen Embassament de Cuber und Embassament des Gorg Blau, welche die Versorgung der Hauptstadt Palma gewährleisten, besichtigt werden. Immer bietet der Mietwagen die beste Gelegenheit, flexibel und mit gewohntem Komfort seinen Standort zu wechseln. Dies wird auch dadurch gewährleistet, dass es zahlreiche, über die komplette Insel verteilte, Möglichkeiten des Ausleihens gibt. Wer auf Sicherheit setzt, kann schon von zu Hause aus Informationen einholen und sich bei bekannten Verbraucherportalen wie etwa Finanztest von der Stiftung Warentest, und anderen mit wenigen Klicks beraten lassen und dann über diese Seite buchen.

Da viele Menschen immer mehr auf ökologische Alternativen achten, ohne sich in ihren Reisegewohnheiten zu sehr einschränken zu müssen, möchten wir auf Alternativen hinweisen. Die klassischen Alternativen zum Auto sind Bus und Bahn, Motorräder, Fahrräder oder schlicht alle Wege zu Fuß zurück zu legen. Was den Transport mit Bussen betrifft, lässt sich feststellen, dass der klassische Diesel-Bus wohl ein Auslaufmodell ist, welches durch Elektro- und/oder Erdgas-Antriebe ersetzt werden wird. Wobei die Erdgas-Busse eine Übergangslösung sein könnten.

Natürlich wird diese Umstellung nicht sofort und überall umgesetzt werden, aber mittelfristig erscheint der Wechsel alternativlos. Schlagzeilen wie „Öffentlicher Verkehr unter Strom“ oder Wiesbaden schafft die Dieselbusse ab“ findet man immer öfter. Grünes Denken wird immer weiter umgesetzt. Am 1. Januar 2018 konnten die erneuerbaren Energien zum ersten Mal den kompletten Strombedarf Deutschlands decken. Leider wurde dieses historische Ereignis nicht genügend gewürdigt – haben Sie es gewusst? Dadurch und durch weiteren Ausbau der regenerativen Energien sollte es durchaus möglich sein mehr Elektrobusse anzuschaffen und die Luftqualität der Städte zu verbessern. Natürlich sollten diese Busse auch einen Teil des Individual-Verkehrs übernehmen. Das würde aber nur erreicht, wenn mehr Routen z.B. morgens den Weg zur Arbeitsstelle und abends zurück übernehmen würden. Und vor allen Dingen sollten Bus und Bahn an ihrer Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit arbeiten.

Fast flächendeckende Elektro-Mobilität gewährleistet der Bahnverkehr. Die Benutzung eines Motorrades oder Rollers ist bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr so verbreitet wie noch vor 30 bis 50 Jahren. Wobei diejenigen, die dieser Leidenschaft heute noch nachgehen, dies hauptsächlich in ihrer Freizeit und im Urlaub tun. Auch das Fahrradfahren ist heute mehr als sportliche Betätigung zu sehen. Nichtsdestotrotz gibt es sowohl geführte wie auch individuelle Motorrad-, als auch Fahrrad-Touren zur Gestaltung des Urlaubes.

Nachteile bei Bus- und Bahnverkehr sind die Bindung an die Haltestellen und die Taktung dieser Verkehrsmittel. Dies betrifft die ländlichen Gegenden mehr als die Metropolen. In der Großstadt findet jeder innerhalb kürzester Entfernung eine Transportmöglichkeit, welche auch noch eine hohe zeitliche Frequenz aufweist. Entfernung und Taktung nehmen ab mit der Größe einer Stadt. Bei beiden und bei Motorrädern und Fahrrädern sind die Möglichkeiten der Gepäckbeförderung doch limitiert.

Durch wesentlich verbesserte Kommunikationstechnik besteht heutzutage auch die Möglichkeit, eine Mitfahrgelegenheit zu finden, eventuell auf folgender Seite, oder sich kurzfristig via Carsharing eine Transport Möglichkeit zu verschaffen.

Welche Vor-und Nachteile hat nun eine Auto-Anmietung gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln? Der größte Vorteil liegt in der Individualität des jeweiligen Benutzers. Jeder ist in der Lage zu jeder beliebigen Zeit mit relativ viel Gepäck an fast jeden Ort und von da aus wieder zurück zu kommen. Eventuell besteht die Möglichkeit Fahrräder mitzunehmen. Auf alle Fälle können Gegenstände im Pkw deponiert werden und über Nacht dort verbleiben. Mit relativ geringem Aufwand ist es möglich, sich mindestens den gleichen Komfort im Urlaub zu ermöglichen, den man vom Alltag her gewöhnt ist. Nachteile bestehen im erzwungenen restriktiven Umgang mit Alkohol. Wer sich im Urlaub mal ein Gläschen mehr gönnen möchte, als zu Hause, sollte die 0,5 Promille-Grenze im Auge behalten. Rein von der Umweltbelastung her ist es natürlich sinnvoller mit Bus und Bahn zu fahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für den Urlaub auf Mallorca die gleichen Rahmenbedingungen gelten wie für den Alltag in Deutschland. Wer Geld sparen möchte und der Umwelt besonders zugetan ist, verzichtet nach Möglichkeit auf das Auto und den damit verbundenen Komfort. Meines Erachtens könnte eine sinnvolle Alternative darin bestehen, einen Mix zu wählen aus den verschiedenen, auf Mallorca angebotenen Möglichkeiten. Hat der Reisende sein Urlaubs-Domizil in Palma, besteht die Möglichkeit, ein Auto nur temporär zu mieten, um tageweise in andere, weiter entfernte Teile der Insel zu gelangen. Für Palma und die nähere Umgebung können Fahrräder gemietet, oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden. Je nach Geldbeutel und Einstellung wird für alle das passende Verkehrsmittel in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, insbesondere bei entsprechender Vorbereitung des Urlaubes.