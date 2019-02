Anti-Sauftourismus-Gipfel für Alkoholverbot auf Airports

Mit radikalen Ideen haben Experten auf einem europäischen Antisauf-Tourismus-Gipfel in Palma de Mallorca eine Eindämmung dieses Problems gefordert. Sucht- und Sicherheitsexperten regten am Mittwoch in Anwesenheit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) an, den Alkoholkonsum in Flughäfen und Flugzeugen generell zu verbieten. Außerdem müssten sich die Regierungen enger absprechen, um mit betrunkenen Passagieren klarzukommen.

Laut dem Fluglinienverband Iata wurden im Jahr 2016 weltweit 9837 Zwischenfälle in Flugzeugen mit betrunkenen Passagieren gezählt. Den Experten zufolge ist jetzt die EU-Kommission in Brüssel gefordert, dem Problem Herr zu werden.

Das Gipfeltreffen fand in der Hotelfachschule der Balearen statt. In der Hochsaison kommt es auf Mallorca-Flügen und auf Flughäfen gehäuft zu Alkohol-Zwischenfällen mit vor allem jüngeren Sauftouristen.