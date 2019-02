Liegen und Schirme an der Playa de Palma werden spürbar teurer

Liegen und Sonnenschirme an den Stränden von Palma de Mallorca werden in der künftigen Saison spürbar teurer. Das die Stadt regierende Linksbündnis beschloss, die Tarife von 5.35 Euro für eine Liege plus Sonnenschirm auf 6 Euro zu erhöhen. Zusätzlich eingeführt werden kleine Safes, die an den Sonnenschirmen angebracht werden. Hierfür wird ein Euro fällig.

Auf Nachfragen der Oppositionsparteien äußerten Vertreter der Stadt-Regierung, dass man die Preise habe erhöhen müssen, weil die Ausgaben ebenfalls nach oben gegangen seien. Im übrigen habe es die letzte Preiserhöhung vor schon langer Zeit, nämlich 2012, gegeben.