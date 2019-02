Spanien 2019 erneut das beliebteste Urlaubsland der Tui-Gäste

Ungeachtet der wachsenden Nachfrage nach Urlaub in der Türkei und in Ägypten muss sich Spanien nicht verstecken. "Gesamthaft bleibt Spanien 2019 erneut das beliebteste Urlaubsland deutscher Tui-Gäste", sagte Touristik-Geschäftsführer Stefan Baumert am Donnerstag im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin. Hinter Spanien folge Griechenland. In beiden Zielen habe Tui das Angebot für Familien ausgebaut. Zwei neue "Tui-Family-Häuser" eröffnen zur Sommersaison auf Mallorca sowie jeweils eins auf Kreta und Korfu.

Wie der Konzern weiter mitteilte, haben Reisen bei den Deutschen weiterhin einen sehr hohen Stellenwert. "Nach dem Rekordjahr 2018 bleibt die Reiselust auch 2019 ungebrochen hoch." Aktuell liegen die Sommerbuchungen bei Tui-Deutschland auf dem Rekordniveau des Vorjahres.

„Das überproportionale Wachstum im östlichen Mittelmeer ist der auffälligste Trend im Sommer 2019“, sagte Baumert. Top-Aufsteiger sei die Türkei mit hohen zweistelligen Buchungszuwächsen. „Die Türkei ist auf dem Weg zu alten Rekorden“, ist Baumert überzeugt. Die hohe Hotelqualität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sorgten nicht nur für mehr Gäste, sondern auch für hohe Zufriedenheitswerte bei deutschen Urlaubern. Ägypten verzeichne ebenfalls kräftige Buchungszuwächse und sei mittlerweile in der Sommersaison genauso gefragt wie im Winterhalbjahr. Mit einem Buchungsplus von 17 Prozent zähle auch Zypern zu den Gewinnern im Sommer.

Immer mehr Urlauber buchen den Angaben zufolge „grüne Reisen“ in Hotels, die sich besonders für eine umweltgerechte und soziale Hotelführung einsetzen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 buchten 2,2 Millionen deutsche Urlauber grüne Hotels, was einer Steigerung von 18,2 Prozent zum Vorjahr entsprach. Konzernweit waren es 9,2 Millionen Urlauber (+11,9 Prozent).

Wie es weiter hieß, engagieren sich immer mehr Hoteliers für den Schutz der Umwelt, denn sie sparen durch umweltfreundliche Maßnahmen nicht nur bares Geld, sondern verbessern auch ihre Kundenbindung. Nachhaltige Hotels haben in etwa doppelt so viele Stammgäste wie normale Häuser und weisen ein hohes Maß an Gästezufriedenheit auf, so der Konzern. (as)