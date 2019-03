Beschwerde gegen Ferienvermietungs-Regeln zugelassen

Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat die Beschwerde der Verband der Immobilieneigentümer Habtur gegen die Regelung der Ferienvermietung in Palma zugelassen. Sie richtet sich auch gegen den Zonenplan, wie er vom Inselrat in Kraft gesetzt wurde.

Habtur bewertet die Regelungen als "absolut einschränkend". Obwohl der Verband der Ansicht ist, dass die Vermietung an Urlauber reguliert werden müsse. Eine Art Rotationsverfahren sei wünschenswert.

Der Verband betont, dass das Verbot der Vermietung an Touristen in Mehrfamilienhäusern in Palma "nicht dazu geführt hat, dass der Preis für Wohnraum gesunken ist". Die Ferienvermietung werde als Sündenbock vorgeschoben, anstatt das Preisproblem anzugehen.

Der Zonenplan des Inselrats von Mallorca und das Verbot des Rathauses von Palma habe vielen Familien eine wichtige Einnahmequelle genommen. "Wir können nicht zulassen, dass die Vorzüge des Tourismus nur einigen wenigen zugute kommen", so Habtur. (cls)