Regierung auf Mallorca hält an Ökosteuer fest

Trotz des Buchungsrückgangs in Deutschland und Großbritannien will die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol an der Ökosteuer "Ecotasa" festhalten. Auch eine Senkung der Touristenabgabe sei nicht geplant. Das kündigte Armengol auf der Tourismusmesse ITB in Berlin an.

Die Abgabe wirke sich positiv auf die Balearen aus und werde in Umwelt- und Infrastrukturprojekte investiert, ergänzte Armengol. "Die deutschen Touristen haben Verständnis dafür", betonte sie.

Damit stellte sie sich gegen die Forderung von Hotelverbänden, die angesichts des Buchungsrückgangs und der Konkurrenz durch Destinationen im östlichen Mittelmeerraum eine Aussetzung der Ökosteuer gefordert hatten.

Das spanische Fremdenverkehrsamt plant nun Ende März in Düsseldorf eine Werbekampagne, um mehr Touristen anzulocken. Nordrhein-Westfalen ist Herkunftsregion der meisten deutschen Spanien-Urlauber.

Unterdessen erklärte die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto auf der ITB, dass die Regierung in Madrid keine derartige Abgabe für Festlandspanien plane.