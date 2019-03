Doch kein Baulärm in Cala Bona mitten im Sommer

Die angedachten umfangreichen Umbauarbeiten auf der Uferpromenade von Cala Bona und in Cala Millor im Osten von Mallorca werden die Urlauber nun doch nicht ausgerechnet in der Hochsaison stören. Die zuständige Gemeinde Son Servera kam am Donnerstag damit den ortsansässigen Gewerbetreibenden entgegen, die eine Dringlichkeitssitzung in der Angelegenheit gefordert hatten.

Nunmehr wird mit den Arbeiten erst am 1. November, also nach der Saison, begonnen.

Der Umbau der Uferpromenade von Cala Bona soll mehr als 635.000 Euro kosten und fünf Monate dauern. In Cala Millor soll das Auskunftshäuschen für Urlauber und die Umgebung für mehr als 170.000 Euro auf Vordermann gebracht werden.