Mallorca fürs Smartphone

Die meisten Touristen wollen auch im Urlaub nicht auf das Handy verzichten. Das muss auch niemand, denn verschiedene Anwendungen auf dem Mobiltelefon können die Ferien sogar erleichtern. Es gibt eine reiche Auswahl an Mallorca-Apps für Smartphones, die Urlaubern und auch Residenten wertvolle Tipps liefern.

Voraussichtlich ab der Karwoche soll die App „Welcome Palma“ verfügbar sein. Sie richtet sich besonders an Kreuzfahrttouristen, die mit ihrer Hilfe Informationen über die Balearen-Metropole und deren Sehenswürdigkeiten erhalten. Zudem gibt es Wettermeldungen und eine Übersichtskarte, an welchen Stellen der Stadt sich gerade weniger oder mehr Menschen tummeln. Die Anwendungen entwickelten Mitarbeiter der Balearen-Uni im Auftrag des Rathauses sowie der Hafenbehörde. Bisher ist die Webseite https://www.welcomepalma. com als Testversion auf Englisch und Spanisch online.

Neu auf dem Markt ist: „Uep Mallorca“ (Mallorquinisch für „Sei gegrüßt Mallorca”). Die App richtet sich an Nachtschwärmer. In deutscher, englischer und spanischer Sprache liefert sie Informationen über Veranstaltungen, Ausgehtipps und Restaurants. Die Smart-phone-Anwendung steht gratis für iOS und Android zur Verfügung.

Unerlässlich für einen Besuch in der Hauptstadt ist „MobiPalma“ . Die App der Stadt bietet umfassende Informationen rund um den Straßenverkehr der Inselmetropole. Es können alle EMT-Busse und deren Fahrpläne abgerufen werden. Die App zeigt die nächstgelegenen Haltestellen und wann dort der nächste Bus abfährt. Der Nutzer erhält auch Infos in Echtzeit darüber, wie viele Stellplätze in den städtisch geführten Parkhäusern noch frei sind. Auch Staumeldungen, Taxistationen, Bici-Palma-Stellen und Ladestationen für E-Autos können abgerufen werden. Das ganze Angebot gibt es gratis.

Rund ums Parken gibt es gleich drei lohnenswerte Apps, die Münzgeld überflüssig machen: Wer im Parkhaus des Flughafenbetreibers Aena parkt, kann die Stellgebühr gleich über die App „Aena“ begleichen. Auch eine Reservierung für einen Parkplatz kann so vorgenommen werden. Zudem bietet „Aena“ Informationen zum Airport PMI sowie Abflügen und Ankünften auf der Insel.

Seit fünf Jahren existiert die Möglichkeit, ein „Smartphone-Ticket” für die kostenpflichtige blaue Parkzone Ora in Palma zu lösen. Möglich wird das über die Handy-Applikation „Telpark”.

Auch in den Küstenorten Calviàs, von Illetes bis Camp de Mar, lässt sich der Parkschein per Handy bezahlen. Die App heißt dort allerdings „El Parking” und wird von einem anderen Anbieter bereitgestellt.

Wichtig für Segler und motorisierte Skipper ist die Smartphone-Anwendung „iMar“ der spanischen Hafenverwaltung. Sie zeigt für den hiesigen gesamten Mittelmeer-Raum und die spanische Atlantikküste Unwettermeldungen, Wind und Wellengang an. Das Angebot gibt es in Echtzeit und als Voraussage. Die App für Seebären gibt es kostenlos für iPhone und Android-Geräte zum Download.

Die Traum-Finca für den Urlaub auf Mallorca ist gefunden. Doch wie können Touristen überprüfen, ob es sich um legale Ferienvermietung handelt? Das balearische Tourismusministerium hat die App „ Ferienvermietungscheck“ (Verificador alquiler turístico) entwickeln lassen. Urlauber können sich mit der Anwendung versichern, dass ihr ausgewähltes Ferienhaus oder die Ferienwohnung auch beim Ministerium registriert ist. Zudem lassen sich legale Angebote in der näheren Umgebung anzeigen. Die kostenlose App steht auch in deutscher Sprache für iOS und Android zur Verfügung.

Wer sein Mallorca Magazin gern immer digital bei sich hat, dem sei die App „Magazine lesen – United Kiosk“ ans Herz gelegt. Darüber lässt sich die E-Paper-Ausgabe des MM lesen, als PDF herunterladen und im Archiv der älteren Ausgaben stöbern. Die App ist kostenlos, für das E-Paper fallen Abo-Gebühren an.

Ein Audioguide verschiedener Gemeinden ist für das Smartphone verfügbar. Nutzer müssen sich zunächst die Applikation „Watch About!“ aufs Handy laden und ein Benutzerprofil anlegen, danach lassen sich einzelne Dateien downloaden. Auf einer Übersichtskarte werden zudem die Umgebung und wichtige Punkte wie Parkplätze, Bushaltestellen und Einkehrmöglichkeiten dargestellt. Angeboten werden Sóller und Fornalutx, Deià, Estellencs, der Naturpark Llevant, Andratx und Banyalbufar. „Watch About!“ gibt es für iPhone und Android in deutscher Sprache.

Die Gemeinde Capdepera , zu der auch der beliebte Urlaubsort Cala Rajada zählt, setzt aufs Digitale. Die App „Infocapp“ legt den Fokus auf die Strände der Gemeinde. Der User kann Wetter und die Beflaggung der Strände abrufen. Wer Sehnsucht hat, kann die Livecam anschalten. Es gibt auch Infos zu Events und Sehenswürdigkeiten sowie Tourvorschläge. Die Smartphone-Anwendung ist auch auf Deutsch verfügbar. Zudem bietet das Rathaus die App „OnCapdepera”. Das Angebot ist ähnlich, allerdings in spanischer Sprache. Nachrichten, das Gemeinde-Radio sowie Sportveranstaltungen können abgerufen werden. Zudem plant das Rathaus in Kürze eine weitere Smartphone-Anwendung zu veröffentlichen, mit der die Sehenswürdigkeit erkundet werden können.