Reichlich Flugverkehr zum 1. Mai auf Mallorca

Der Maifeiertag auf Mallorca beschert als Brückentag für ein verlängertes Wochenende dem Airport in Palma von Dienstag bis zum kommenden Montag rund 800.000 Flugpassagiere sowie 4926 Starts und Landungen. Der flugintensivste Tag mit 818 Starts und Landungen ist der Samstag, 3. Mai. An den übrigen Tagen sind 631 bis 655 Starts und Landungen programmiert, teilte der staatliche Flughafenbetreiber Aena mit.

In den Maschinen summiert sich die Anzahl der Sitzplätze auf 825.204. Balearenweit sind 1,12 Millionen Sitze eingeplant. Aena wendet die Doppelzählung an. Das heißt, Ankömmlinge und Abreisende werden getrennt erfasst und summiert. Es ist davon auszugehen, dass somit rund 400.000 Menschen zum Maifeiertag-Wochenende auf die Insel gelangen. (as)