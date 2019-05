Riesenpott "Oasis of the Seas" macht in Palma fest

Das größte in dieser Saison nach Mallorca kommende Kreuzfahrtschiff, die gewaltige "Oasis of the Seas" hat am Montag erstmals in diesem Jahr in Palma festgemacht. Auf den 360 Meter langen und 66 Meter breiten Riesenpott mit 16 Stockwerken passen 6000 Passagiere und 2000 Besatzungsmitglieder. Er wird Palma in dieser Hochsaison im Wochenrhythmus anlaufen.

War die "Oasis of the Seas" vor zehn Jahren noch das größte Passagierschiff der Welt gewesen, so wartet die Reederei Royal Caribbean inzwischen mit drei noch größeren Ocean-Linern auf.

Auf der "Oasis" gibt es unter anderem einen sogenannten "Central Park" mit Hunderten Pflanzen, ein Freilufttheater und eine Eislaufbahn.