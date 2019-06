New York Times empfiehlt Abstecher nach Mallorca

"36 Stunden auf Mallorca", so der Titel einer Reise-Reportage, die jetzt in der New York Times erschienen ist. Die Journalistin Ingrid K. Williams will nach eigenen Worten "die andere Seite dieser überraschenden Insel" zeigen und absolvierte einen Aufenthalt von Freitag bis Sonntag.

Zunächst empfiehlt sie eine Besichtigung der Burg Bellver, der Kathedrale und des Parc de la Mar. Weiter geht es mit Shopping am Borne sowie einem Besuch in den Galerien Gerhardt Braun, Kewenig und Pelaires, bevor der Freitag mit Tapas ausklingt.

Der Samstag beginnt mit einem Frühstück im Traditionslokal Ca'n Joan de s'Aigo. Dann werden Valldemossa und Deià sowie die Landgüter Son Moragues und Son Marroig besichtigt. Weiter geht es nach Sóller zum Einkauf von typischen Lebensmitteln wie Sobrassada-Wurst und nach Palma in die Miró-Stiftung.

Das geballte Programm endet am Sonntag mit einem Besuch am Strand des Naturparks Mondragó und einem Wermut mit spanischen Häppchen.