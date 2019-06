Alcúdia freut sich auf Oceanliner mit reichen Gästen

Die Gemeinde Alcúdia im Norden von Mallorca freut sich auf deutlich mehr Kreuzfahrtschiffe. Man wolle aber nur kleinere Schiffe mit kaufkräftigen High-End-Urlaubern, äußerte Tourismus-Gemeinderat Joan Gaspar Vallori. Über 200 Meter lange Pötte seien ohnehin einfach zu groß für die Mole des kleinen Hafens, wiewohl sie in der Theorie auch ankern könnten.

Der Lokalpolitiker reagierte mit seinen Aussagen auf die Absicht des die Balearen regierenden Linksbündnisses, Kreuzfahrtschiffe zunehmend umzuleiten, um den überlaufenen Hafen von Palma zu entlasten.

In diesem Jahr werden in Port d'Alcúdia nur zwei Kreuzfahrtschiffe erwartet, nämlich die Seadream 1 und die Sirena. Das erstgenannte Schiff kommt am 13. Juni aus Palermo, das andere am 27. Juni aus Valencia.