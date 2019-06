Die jungen Spanier sind im Anmarsch

Nicht nur deutsche Jugendliche kommen gern zum Feiern nach Mallorca. Abiturreisen mit Schulabgängern vom spanischen Festland werden ein immer wichtigerer Wirtschaftsfaktor.

In diesen Wochen erwartet man auf der Insel rund 20.000 spanische Jugendliche, die ihre Abschlussfahrt nach Mallorca machen. Diese Klientel, die in den vergangenen Jahren immer zahlreicher geworden ist, generiert einen Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Pedro Iriondo, Vizepräsident des Reisebüroverbandes Aviba, bringe mit seiner Agentur Viajes Kontiki rund 15.000 Urlauber auf die Insel, der Rest verteile sich auf andere Anbieter. Von diesem Nischenangebot profitieren vor allem Drei-Sterne-Hotels an der Playa de Palma, in Magaluf und Palmanova. Das Paket kostet bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von sechs Nächten pro Person zwischen 400 und 600 Euro, was unter anderem davon abhängt, ob An- und Abreise per Flieger oder Schiff erfolgen.

Im Normalfall wird den Jugendlichen ein genau durchgeplantes Programm angeboten, das auch Bootspartys und Konzerte beinhaltet.