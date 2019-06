Mallorca-Villa der Extraklasse in Toplage

PR-Bericht

Diese Villa ist keine „Ware von der Stange“ sondern wurde bis ins Detail nach den Wünschen und Vorstellungen des Kunden vom hauseigenen Planungs-Team entworfen und befindet sich nun im letzten Drittel der Bauphase.

Unser Team besteht aus einer Architektin, einem Bauingenieur und einem technischen Zeichner. Mit diesem kompetenten Fachpersonal, das sich in einem festen Angestelltenverhältnis mit unserer Bauträgerfirma befindet, verfügen wir neben den Fähigkeiten für individuelle Bau-Planung auch über eine zuverlässige Kontrollinstanz bei der Bauausführung.

Die Villa verfügt über 260 Quadratmeter Wohnfläche plus 200 Quadratmeter Terrassenflächen inklusive einer großen Dachterrasse mit schönem Meerblick. Entsprechend den Wünschen des Kunden ist das Erdgeschoss vollkommen offen gestaltet. Die Küche mit Kochinsel, Frühstücksbar, Essbereich und Wohnbereich gehen ineinander über. Über dem Essbereich geht die Raumhöhe über zwei Etagen. Das Treppenhaus ist offen bis zum zweiten Obergeschoss (Dachterrasse) und die Treppe besteht aus freischwebenden Stufen mit Glasgeländer. Nach Süden hin ist das Erdgeschoss auf voller Breite mit raumhohen Fenster-Türen ausgestattet durch die man auf die große überdachte Terrasse gelangt. Vor dieser Terrasse, die aufgrund Ihrer Tiefe zu jeder Jahreszeit zuverlässig genug Schatten bietet liegt der Pool mit 50 Quadratmeter Wasserfläche und einem kleinen Flachwasserbereich sowie die Sonnenterrasse.

Vom Wohnbereich aus führt ein verglaster Ausgang auf eine kühle Nordterrasse, die mit einer gut ausgestatteten Sommerküche abgeschlossen wird. Der nördliche Teil des Erdgeschosses besteht aus einem kleinen Büro, dem Haustechnikraum, einem Doppelschlafzimmer und einem Badezimmer, das auch als Gäste-WC dient. Im Obergeschoss der Villa befinden sich vorne zwei Doppelschlafzimmer, jeweils mit Bad en-suite und Zugang auf die große offene Terrasse mit Blick auf Pool und Garten.

Im nordöstlichen Teil des Obergeschosses liegt das Masterschlafzimmer, mit Bad en-suite, Ankleide und Zugang zu einer separaten offenen Terrasse nach Osten. Die geräumige Dachterrasse im Obergeschoss ist über das Treppenhaus erreichbar und ist eine erstklassige Zone zum Chillen. Im nördlichen Teil der Terrasse ist die Technik für Klima und Solar untergebracht.

Die südlich Umrahmung des 1.200 Quadratmeter großen Grundstückes bildet die Doppelgarage mit einem Technikraum.

Das erstklassige Domizil liegt in der Villen-Lage von Sa Ràpita, im Ortsteil Can Estela. Die 40 Grundstücke liegen zwischen 600 und 1.000 Meter vom Strand Es Trenc und vom Yachthafen entfernt und auch die Versorgungs-Struktur des Ortes wie Restaurants, Bank und Apotheke liegen in diesem Distanzbereich. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 800 und 1.400 Quadratmetern und die Bebauung besteht ausschließlich aus repräsentativen Villen mit gepflegten Gärten. Can Estela ist die Top-Lage in der Region des Strandes Es Trenc.

Bei Interesse finden Sie umfassende Informationen über alle derzeit angebotenen Neubauvillen in der gesamten Region am Strand Es Trenc auf unserer Website unter diesem Link: https://www.azur-mallorca.com/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml Die hier beschriebene Villa befindet sich in der Zone 4.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie und direkt telefonisch unter (0034) 971 641 505 oder per Email unter info@azur-mallorca.com. Das Exposé für die hier beschriebene Villa hat die Referenz-Nummer 1824.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team