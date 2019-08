Hoteliers reduzieren das All-inclusive-Angebot

Hoteliers auf Mallorca reduzieren All inclusive. Das Angebot der Verpflegungsvariante ging in diesem Jahr um zehn Prozent zurück. Der Grund sind die wesentlich günstigeren Angebote anderer Destinationen wie Türkei und Ägypten, mit denen die Balearen preislich nicht mithalten können.

Die Hoteliers setzten nun vermehrt auf andere Verpflegungsvarianten wie Übernachtungen mit Frühstück, Voll- und Halbpension, die von den Urlaubern auf den Inseln besser nachgefragt werden.

Vor 15 Jahren führten die Unternehmer auf den Inseln auf Nachfrage der deutschen und britischen Reiseveranstalter All inclusive ein. 2010 boten 165 Hotels das Rundum-sorglos-Paket für Urlauber an. Doch All inclusive geriet in Verruf, unter anderem weil die Touristen außerhalb der Ressorts kaum noch Geld ausgaben. Mittlerweile haben 60 Hotels die Verpflegungsart noch im Angebot. (cls)