Ausflugs-Tipp: Auf dem Schiff zum Formentor-Strand

Wer zum Formentor-Strand möchte, kann sein Auto auch in Port d'Alcúdia abstellen und dort einen Ausflugs-Motorkatamaran des Unternehmens Alcúdia Sea Trips besteigen. Jeweils dienstags, donnerstags und an den Wochenenden geht es um 12 Uhr los. Die Tour dauert vier Stunden und kostet 26 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder unter 12 Jahren. Eingeplant ist eine Stunde Baden am lauschigen Formentor-Strand.

Highlights des Trips sind der Leuchtturm von Alcanada, Höhlen an der Steilküste und die Strände Coll Baix und Cap Pinar.

Vor allem Urlauber aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland gönnen sich den landschaftlich schönen Trip, während dem es durchaus sein kann, dass Delfine auftauchen.