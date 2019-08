Horror-Urlaub in Porto Cristo lässt Britin fluchen

Ferienaufenthalte auf Mallorca können auch in die Hose gehen, wenn etwa die Herberge nicht stimmt. Das Hotel Porto Playa in Porto Cristo im Südosten von Mallorca hat eine britische Touristin dermaßen geärgert, dass sie jüngst eine vernichtende Kritik geschrieben hat. Rachel N., die nach eigenen Angaben für den Urlaub für sich und ihre beiden kinder umgerechnet 1420 Euro bezahlt hatte, hinterließ bei ihrem Veranstalter "On the Beach" eine gnadenlose Rezension.

"Es war der erste Urlaub seit sechs Jahren und ein Aufenthalt wie in der Hölle. Es war schockierend, einfach nur schrecklich", beschwerte sich die 30-Jährige. "Ich bin alleinerziehend und habe hart gearbeitet, um mir diesen Urlaub leisten zu können. Die Szenerie rund um den Pool, der angeblich keinen Bademeister und dazu noch kaputte Fliesen hatte, war absolut trist. Meine Kinder haben sich auf dem scharfen Beton die Zehen aufgeschnitten." Doch damit nicht genug: "Unser Hotel war unsicher und unhygienisch und an zwei Tagen hatten wir tagsüber kein Trinkwasser. Ich sagte, das verstößt gegen unsere Rechte, und sie versuchten, Wasser in Flaschen in Rechnung zu stellen, aber dies war ein All-Inclusive-Urlaub."

Der Albtraum war damit aber noch nicht genügend erklärt: "Das Essen war schlecht. Der Krautsalat sah krank aus. In der Nacht, als wir ankamen, sagten sie, dass im Restaurant noch Essen für uns übrig sein würde, aber es gab nur Brötchen, die seit dem Mittagessen draußen lagen. Sie waren hart, aber es gab nichts anderes."

Rachel ließ nichts Gutes an ihrem Hotel. Ihre Tochter wurde sogar krank und bekam Durchfall. Die schlechten Umstände im Porto Playa hätten die Situation nur noch schlimmer gemacht: "Es hat nicht geholfen, dass der Raum so heiß war. Eine Klimaanlage existierte kaum. Als sie sich einschaltete, strömte sie nur eine warme Brise aus, anstatt den Raum kälter zu machen."