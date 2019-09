Grünes Licht für neues Edel-Boutique-Hotel in Palma

In Palma de Mallorcas historischem Zentrum wird ein weiteres Fünfsternehotel entstehen. Die Stadtverwaltung gab am Dienstag grünes Licht dafür. Die Edelherberge soll in der malerischen Concepción-Gasse entstehen. Sie soll 61 Zimmer bekommen und fast zwei Millionen Euro kosten.

In den vergangenen Jahren sind in Palma zahlreiche als Boutique-Hotels bezeichnete Etablissements entstanden. Dazu zählen das "Hotel Mama" am Rathausplatz und das Hotel Sant Jaume, das ebenfalls im historischen Zentrum liegt.

Solche Hotels sind in der Regel sehr teuer und werden daher von wohlhabenden Gästen auch jenseits der Sommersaison frequentiert.