Neu entstehendes Hotel bei Santanyí begeistert Presse

Das gerade in einem Herrenhaus bei Santanyí im Südosten von Mallorca entstehende Hotel Can Ferrereta wird in Online-Fachpublikationen derzeit als eine der interessantesten für 2020 vorgesehenen Neu-Eröffnungen bezeichnet.

Bei "www.traveler.es" etwa wird es in einem Atemzug mit dem bald von der Firma "Mandarin International" unter die Fittiche genommenen Luxustempel Ritz in Madrid genannt.

Das neue Hotel in Santanyí soll 29 Zimmer und 58 Betten haben. Außerdem wird es eine Grünfläche mit Gärten sowie Pools, Spa-Bereich, Fitnessstudio und Parkplätzen geben. (it)