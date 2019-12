Mega-Oceanliner besuchen Mallorca an Weihnachten

Auch in der kühleren Jahreszeit ist Mallorca den Kreuzfahrtreedereien einen Besuch wert. Zu Weihnachten machten die Costa Smeralda und die MSC Grandiosa in Palma fest.

Es handelte sich um zwei Erstanläufe im Hafen der Balearen-Hauptstadt. Beide Schiffe bieten jeweils mehr als 6000 Passagieren Platz.

Die Costa Smeralda steuerte Mallorca Heiligabend an. Der 337 Meter lange und 42 Meter breite Oceanliner von Costa Crociere war etwas später abgeliefert worden als ursprünglich geplant und begann am 21. Dezember seine erste Reise. Das in Finnland gebaute Schiff kommt jetzt wöchentlich nach Palma, man kann es immer dienstags im Hafen sehen.

Am ersten Weihnachtstag kam dann die MSC Grandiosa, die in etwa dieselben Dimensionen aufweist (331 Meter lang, 43 Meter breit). Das in Frankreich gebaute Schiff sorgte bereits in Hamburg für Aufsehen. Dort wurde es am 9. November von Weltstar Sophia Loren getauft.