Minister: Coronavirus keine Gefahr für touristische Saison

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela glaubt nicht, dass sich das grassierende Coronasvirus spürbar auf die touristische Saison auf Mallorca auswirken wird. Die Insel sei nicht in der selben Situation wie die Kanaren, wo jetzt gerade Hochsaison ist und sich bereits fünf Personen mit dem Virus infiziert haben.

Auf Teneriffa war am Dienstag ein ganzes Hotel mit 1000 Urlaubern abgeriegelt worden, nachdem dort ein Coronavirus-Fall entdeckt worden war. Ein Arzt aus der Lombardei, einem der großen Infektionsgebiete in Italien, war positiv getestet worden. Mittlerweile ist auch erwiesen, dass mindestens drei weitere Personen in seinem Umfeld das Virus haben.

Negueruela sagte weiter: "Wir sind gut vorbereitet und stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden in Madrid. Es gibt derzeit keinen Grund zur Sorge." Die Zentral-Regierung plane ein spezielles Sicherheitsprotokoll für die großen Tourismuszonen. Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez forderte in diesem Zusammenhang bessere Informationen für Reisende aus Infektionsgebieten an Häfen und Flughäfen.

Auch auf Mallorca hatte es bereits einen Infektionsfall gegeben. Ein hier lebender Brite hatte sich bei einem Freund in den französischen Alpen angesteckt. Er lag eine Woche auf der Isolierstation in Palmas Son-Espases-Klinikum und wurde anschließend als geheilt und nicht mehr ansteckend entlassen.