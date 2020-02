Hotels auf Mallorca bangen wegen Coronavirus um ihr Ostergeschäft

Die Verunsicherung durch das Coronavirus lässt in den Hotels auf Mallorca die Zahl der Urlaubsbuchungen für die Osterferien sinken. Auch Airlines registrieren Stornierungen bei den Flügen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag.

Die Hoteliers blicken mit Sorge auf die verzögerte Buchungslage. Manche haben bereits angekündigt, bei einer voraussichtlichen Auslastung von unter 30 Prozent an den Osterfeiertagen gar nicht erst öffnen zu wollen. Noch befinden sich die meisten Hotels in der Winterpause.

Eine verzögerte Wiederaufnahme des Betriebes hat zudem direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Wiedereinstellung von Rezeptionisten, Köchen, Kellnern und Zimmermädchen würde sich ins Jahr hinein verschieben, schreibt das Blatt.

Unterdessen warnte Mallorcas Hotelverband Fehm vor Panikmache. "Wir sind ein sicheres Reiseziel in Bezug auf die medizinische Versorgung", betonte die geschäftsführende Vizepräsidentin des touristischen Arbeitgeberverbandes, María José Aguiló. Sie räumte jedoch ein, dass die Buchungseingänge sich weltweit verlangsamen.

Wie Ultima Hora berichtet, registrieren große wie kleine Hotels in gleicher Weise die Stornierungen der Buchungen, teilweise bereits für die Sommermonate. Das Ostergeschäft selbst sei weitgehend zum Erliegen gekommen.

Stornierungen registriert auch der balearische Reisebüroverband Aviba. So haben Schulen ihre geplanten Reisen etwa nach Norditalien abgesagt. Für die anstehenden Schülerreisen werden nun alternative Destinationen angeboten.

Am Mittwoch hatte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela erklärt, er glaube nicht, dass sich das grassierende Coronasvirus spürbar auf die touristische Saison auf Mallorca auswirken werde. Die Insel sei nicht in derselben Situation wie die Kanaren, wo jetzt gerade Hochsaison ist und sich bereits fünf Personen mit dem Virus infiziert haben. (as)