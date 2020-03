Messe für Hausbesitzer und Ferienvermieter auf Mallorca

PR-Bericht

Am Sonntag, 29. März, findet in Sa Pobla die zweite Messe für touristische Ferienaufenthalte auf Mallorca statt. Dies ist eine Veranstaltung, die vom Verband der touristischen Ferienvermieter (FETV) organisiert wird. In der Vereinigung sind Besitzer freistehender Einfamilienhäuser organisiert, die ihre Immobilien zur Ferienvermietung anbieten.

Gesponsert wird die Messe von dem Dienstleistungsunternehmen "Mallorca Villa Selection". Die Veranstaltung wird von 9 bis 21 Uhr auf der Plaça del Mercat in Sa Pobla im Norden der Insel abgehalten.

FETV-Präsident Jordi Cerdó bezeichnete die Messe "ein Schaufenster für Unternehmen, die im Bereich der touristischen Ferienvermietung aktiv sind. Sie können dort ihre Arbeit den Eigentümern von Ferienhäusern auf der ganzen Insel präsentieren".

Die Geschäftsführerin der Dienstleistungsfirma Mallorca Villa Selection, Bárbara Natalia Lentz, begründete die Förderung der Messe damit, dass "wir die Philosophie der Veranstaltung voll und ganz teilen. Wir sind ein Unternehmen, das die lokalen Immobilieneigentümer weitestmöglich berät und unterstützt".

Mallorca Villa Selection bietet bei Bedarf Rezeption und Kundendienst 24 Stunden am Tag, die Reinigug und Überwachung der Ferienvilla, Wäschereiservice, Garten und Poolpflege sowie einen technischen Notdienst rund um die Uhr. Nach Lentz' Worten handelt es sich bei Mallorca Villa Selection um ein vollständig mallorquinisches Inselunternehmen.

Der Vertriebsdirektor der Firma, Stefan Naimor, betonte seinerseits, dass "unser Unternehmen dasjenige ist, das im vergangenen Jahr auf Mallorca das größte Wachstum im Hinblick auf das Geschäftsvolumen erzielt hat. Dies lag gleichauf mit der Zufriedenheit unserer Kunden, sowohl der Eigentümer als auch der Gäste auf der ganzen Insel, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben".

Die Präsenz seines Unternehmens auf der Messe sei zudem eine Möglichkeit, einen Wirtschaftszweig zu fördern, der den Tourismus mit Komplementärangeboten unterstütze und zur Nachhaltigkeit beitrage. Mallorca Villa Selection, mit Sitz in Alcúdia, hat nach Naimors Worten den großen Vorteil, eine touristische Vermietung "à la carte" anbieten zu können, die sich stets den Ansprüchen der Gäste und den Bedürfnissen der Immobilienvermieter anpasse.

Die zweite Auflage der Messe findet in Sa Pobla statt, weil der Verband die Gemeinde zur "Hauptstadt der touristischen Ferienvermietung im Inselinnern" erklärt hat. Die Kommune ohne eigenen Küstenabschnitt biete die meisten Unterkünfte in Sachen Ferienvermietung. Neben der Anwesenheit der Unternehmen, die sich in diesem Wirtschaftsbereich engagieren, sind im Tagesverlauf der Messe auch Vorträge und Präsentationen vorgesehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.feriaetv.com

Freuen sich auf viele Messebesucher (v.l.): Bárbara Natalia Lentz, Jordi Cerdó und Stefan Naimor am Hauptsitz des Unternehmens Mallorca Villa Selection.¶