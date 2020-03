Kreuzfahrtboom wegen Corona auf Mallorca erwartet

Mallorca kann sich kurzfristig wegen der Corona-Krise auf deutlich mehr Kreuzfahrtschiffe gefasst machen. Etwa 40-mal wurden nach Angaben der Hafenbehörde vom Dienstag zusätzliche Anlegemanöver zwischen März und Juni beantragt.

Das liegt daran, dass die Reeder derzeit italienische Häfen meiden wollen. Italien ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen und steht seit Dienstag als Ganzes unter Quarantäne.

Die Hafenbehörde geht davon aus, dass die meisten dieser Schiffe problemlos in den kommenden Wochen in Palma anlegen können. (it)