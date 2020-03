Balearen-Regierung will 15 Tage keine Urlauber

Die balearische Landesregierung hat die Zentralregierung in Madrid eindringlich gebeten, während der Quarantäne-Phase in den kommenden 15 Tagen keinen einzigen Touristen mehr auf die Inseln zu lassen. Außerdem sollten angesichts der Corona-Krise sämtliche Urlauber die Balearen umgehend in Richtung Heimat verlassen, sagte Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten). Man müsse weitergehen, als es das Königliche Dekret für den Alarmzustand erlaube.

Es gehe darum, die Bewegungen und Arbeiten sowohl auf dem Flughafen als auch im Hafen auf ein Minimum zu beschränken.

Was den Aufbau von Temperaturmessern anbelangt, sagte die Politikerin, dass das keinen Sinn mache, da die Inkubationszeit mit 14 Tagen relativ lang sei. (it)