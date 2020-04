Palma veröffentlicht neues Werbevideo für die Playa

Mit einem neuen Werbevideo für die Sommersaison 2020 versucht die Stadt Palma de Mallorca nach Kräften, Menschen für die Playa zu begeistern. Angesprochen werden erwartungsgemäß Familien und höherwertiges Publikum, die dann in Edelhotels absteigen sollen.

Das Motto lautet unter Anspielung auf die derzeitige Coronakrise wie folgt: "Wenn all dies vorbeigeht, sind wir dein Ziel, um wieder anzufangen." In dem Video kommen Sauftouristen nur als gezeichnete Strichmännchen vor, neben denen eine Faust mit einem nach unten zeigenden Daumen platziert wurde.

Auch der Sport wird in dem Video gepusht: für Radveranstaltungen und Laufwettbewerbe wird geworben.

Ansonsten ist viel Sand und blaues Meer zu sehen, von vielen blonden Kindern, halbvollen Weingläsern und Shrimps in angenehmer Umgebung ganz zu schweigen. Ein weiterer Leitspruch in dem Werbevideo lautet. "Etwas ändert sich an der Playa de Palma". (it)