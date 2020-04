Nur 50 Prozent der Mallorca-Hotels werden im Sommer öffnen

Während des bevorstehenden Sommers werden nur 50 Prozent der Balearen-Hotels geöffnet haben. Das kündigte der Chef der Hotelier-Vereinigung der Inseln, Gabriel Llobera, am Freitag an. Bei coronabedingt zum Teil geschlossenen Grenzen und nur wenigen Touristen werde nichts anderes möglich sein.

Sollte sich wider erwarten die Lage schneller entspannen, sei man flexibel, so Llobera weiter. Im schlechtesten Fall würden sogar ganze Ketten davon absehen, in diesem Sommer ihre Häuser zu öffnen. Das optimisstischste Szenario ist seinen Angaben zufolge, die Feriensaison zwischen Juli und September laufen zu lassen. Viele Hotelkonzerne hätten dieses Jahr bereits verloren gegeben. Das Hauptziel sei, in diesem Jahr liquide zu bleiben und sich auf das nächste vorzubereiten.

Angesichts der Coronakrise gibt es momentan so gut wie keine Flüge zwischen Mallorca und Ländern wie Deutschland. Sollte sich die Lage enstpannen, kann sich das jedoch schnell wieder ändern. (it)