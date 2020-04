Mallorca-Minister vereinbart Treffen mit TUI & Co.

Der Tourismusminister von Mallorca und den Nachbarinseln will angesichts der nicht mehr so angespannten Coronalage schnell mit der Branche verbundenen Konzernen ins Gespräch kommen. Iago Negueruela hat bereits Treffen mit Vertretern von TUI und Jet Tours sowie von Hotelkonzernen vereinbart, wie am Dienstag bekannt wurde.

Es gehe darum, Mallorca als sicheres Reiseziel anzubieten, hieß es. Die Hochsaison solle so früh wie möglich hochgefahren werden, und das unter Berücksichtigung der Gesundheit und der Sicherheit von Gästen und Einwohnern.

Im Gegensatz zu Negueruela wird in der linken Regionalregierung wie auch in Deutschland, was Tourismus und Reisen anbelangt, noch auf die Bremse getreten. Ministerpräsidentin Francina Armengol will die Balearen-Airports erst zuallerletzt offen sehen, der Berliner Außenminister Heiko Maas empfiehlt Bundesbürgern, in diesem Sommer keine Auslandsreisen zu machen. (it)