Reisekonzern FTI mit Mallorca als einzigem Spanien-Ziel

Der deutsche Reiseveranstalter FTI wird dieses Jahr Mallorca und die Nachbarinseln als einziges Reiseziel für Urlauber anbieten. Begonnen mit dem Verkauf von Pauschalreisen werde ab Ende Juni, sagte der Spanien-Chef des Konzerns, Manuel Morales, laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Dieses Unternehmen hatte sich angesichts der Coronakrise auf nicht so stark von der Pandemie heimgesuchte Länder wie Griechenland, Portugal, Ägypten, Zypern, Marokko und die Türkei konzentriert. Spanien war da laut "Ultima Hora" noch nicht dabei, doch die guten Zahlen auf den Balearen überzeugten die Firmenleitung davon, auch Mallorcareisen zu verkaufen.

Die EU-Kommission will am kommenden 13. Mai festlegen, wie die Gesundheitskontrollen an Flughäfen demnächst aussehen sollen. (it)