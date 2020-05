Mehr Buchungstransparenz bei Mallorca-Flieger Lauda

Die Airline Lauda, die in normalen Zeiten stark am Flughafen von Mallorca vertreten ist, will ihre Check-in-Bedingungen bei der Buchung transparenter gestalten.

In einem Gerichteurteil war Lauda dazu verpflichtet worden, die Gebühr von 55 Euro, die fällig wird, wenn man nicht online, sondern am Flughafen eincheckt, deutlicher herauszustellen. Medienberichten zufolge teilte die Airline nun mit, sich an die Vorgabe halten zu wollen.

Die Gebühr an sich wurde von den Richtern nicht infrage gestellt.

Nach Angaben des Unternehmens checken 99 Prozent der Lauda-Passagiere online ein.