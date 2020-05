Hotelketten wollen 40 Prozent ihrer Häuser auf Mallorca öffnen

Nach der Ankündigung der Zentralregierung in Madrid, dass der Flughafen von Mallorca Ende Juni für ausländische Touristen wiedereröffnet wird, arbeiten die Hoteliers mit Hochdruck daran, so viele Häuser wie möglich herzurichten. Der Chef des Verbandes der Hotelketten ACH, Gabriel Llobera, rechnet damit, dass 40 Prozent ihrer Herbergen auf Mallorca aufmachen werden.

Es gehe darum, so viele Urlauber wie möglich in den Monaten Juli, August und September unterzubringen. Der coronabedingte Kollaps in der Branche müsse so gering wie möglich gehalten werden, auch wenn das sehr schwierig sei, so Llobera.

Man sei dabei, sich mit den neuen Hygiene- und Sicherheits-Protokollen in Hotels anzufreunden, so der Verbandsfunktionär weiter. "Wir sind bereit für die Kunden, wenn sie kommen."

Bei der Riu-Kette wurde das Hotel San Francisco an der Playa de Palma auserkoren, um dort auszuprobieren, wie man in Coronazeiten künftig mit den Gästen umgeht. Alle Mitarbeiter seien bereits eingewiesen, sagte Konzernchefin Carmen Riu. Ähnlich geht man in den Ketten Iberostar, Grupotel, Hipotels und Barceló vor.

Der Konzern Meliá, der eigentlich in diesem Sommer kein einziges Hotel auf Mallorca öffnen wollte, überdenkt jetzt nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" seine vor einem Monat getroffene Entscheidung. (it)