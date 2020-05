Calviàs Strände sollen keine Duschen erhalten

Calvià als eine der beliebtesten Baderegionen unter Deutschen auf Mallorca hat weitere Maßnahmen für Baden an den Stränden der Gemeinde bekanntgegeben. Vor einigen Tagen wurde bereits bekannt, dass im Sommer an den 33 Stränden der Gemeinde ein Mindestabstand von 4,40 Metern zwischen den Schirmen gelten muss. Dazu zählen auch die Strände in Santa Ponça, Magaluf oder Peguera.

Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfahren hat, soll zu den bereits beschlossenen Maßnahmen die Schließung der Duschen in den verschiedenen Badegebieten kommen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Zudem soll ein Sandstreifen von zehn bis 15 Metern landeinwärts von der Wasserlinie gezogen werden, bevor die Reihen für Schirme und Liegen beginnen.

Die Bademeister sollen die Durchführung der Maßnahmen kontrollieren und werden laut des Rathauses der Gemeinde als offizielle Agenten dafür eingesetzt.

Einer der noch zu bestimmenden Aspekte ist, wie die erforderlichen Trennungsmaßnahmen zwischen den Badegästen in den Strandbereichen ohne Schirm und Liegen aussehen sollen. (dise)