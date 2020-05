Erfreute Reaktionen auf Ende von Quarantäne-Pflicht Anfang Juli

Nach der coronabedingten Ankündigung der spanischen Zentralregierung, die Quarantäne-Pflicht für ausländische Reisende ab dem 1. Juli nicht mehr gelten zu lassen, sieht die Tourismusbranche Planungssicherheit. Fritz Joussen, der Vorstandschef des auf Mallorca traditionell aktiven deutschen Reisekonzerns Tui, äußerte sich am Montag erfreut über die Entscheidung. Jetzt könne man den Kunden konkrete Angebote machen, da diese wüssten, dass Ferien in Spanien möglich seien.

Die Hotelkonzerne auf Mallorca, die noch Anfang Mai von einer verlorenen Saison gesprochen hatten, haben unterdessen ihre Marktstrategie geändert: Die Meliá-Kette äußerte, ab Juli "einige Hotels" öffnen zu wollen. Die Wettbewerber Riu, Barceló und Santos wollen bereits ab dem 1. Juni je ein Hotel öffnen. Barceló macht das berühmte Formentor wieder Gästen zugänglich, Riu will eine Herberge an der Playa de Palma flottmachen, die Kette Santos richtet das Nixe Palace in Cala Major her.

Die Chefin des Hotelverbandes "Fehm" von Mallorca, Maria Frontera, bezeichnete die Entscheidung in Madrid, die Quarantäne-Pflicht aufzuheben, als "kohärent". Zugleich pochte sie weiterhin auf ein Pilotprojekt auf Mallorca zwischen dem 15. und 22. Juni. Zwischen Spanien und Deutschland müsse dafür ein Abkommen erzielt werden, damit die Gäste quarantänefrei ins Land kämen. (it)