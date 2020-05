Airlines verkaufen schon Sommerflüge nach Mallorca

Deutsche und britische Fluggesellschaften sind angesichts der offiziellen Verkündung des Endes der Quarantäne-Pflicht für einreisende Ausländer nach Spanien dazu übergegangen, Sommer-Flüge nach Mallorca zu verkaufen.

Auf den Internetseiten von Ryanair, Eurowings, Easyjet, Condor, Jet2 und Tuifly können bereits Verbindungen gebucht werden.

Eurowings bietet bereits jetzt Mallorca-Flüge an, Ryanair will dies aber erst im Juli machen. Easyjet und Condor hatten kürzlich angekündigt, den Flugbetrieb wieder zügig hochzufahren. (it)