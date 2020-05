Beim Touristen-Pilotprojekt auf Mallorca machen nur Deutsche mit

An dem für Mitte Juni vorgesehenen Pilotprojekt mit ausländischen Touristen auf Mallorca beteiligen sich vier Hotelketten. Es handelt sich nach Angaben von Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol vom Mittwochabend um Riu, Iberostar, Viva und Garden.

Die Sozialistin fügte hinzu, dass es sich bei den erwarteten 2000 bis 3000 Gästen um Deutsche handeln werde, die bei bekannten Reiseveranstaltern ihre Sommerferien gebucht hätten. Bei den Veranstaltern handelt es sich laut der Politikerin um Tui, Der Touristik und Schauinsland Reisen. Neben der Playa de Palma würden auch Hotels in Alcúdia zur Verfügung stehen.

Man habe sich bewusst für Reisende aus Deutschland entschieden, weil die Ansteckungssituation in vielen dortigen mit der auf den Balearen vergleichbar sei, sagte Armengol. Außerdem verfüge Tui über eine eigene Fluglinie. Man rechne mit den ersten Besuchern am 16. Juni. (it)