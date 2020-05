Touristisches Pilotprojekt auf Mallorca wieder fraglich

Das von der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln anvisierte Pilotprojekt mit 2000 bis 3000 deutschen Touristen Mitte Juni steht wieder auf der Kippe. Grund dafür sei die momentan in Spanien geltende Kurzarbeits-Regelung, äußerten am Donnerstag die Hotelierverbände ACH und FEHM.

Würde man in Kurzarbeit befindliche sogenannte "Erte"-Mitarbeiter von drei oder vier Ketten-Hotels vor dem 30. Juni wieder in ein normales Beschäftigungsverhältnis verbringen, so müssten die Unternehmen die eigentlich vom Staat gewährten Hilfen für die Beschäftigten sämtlicher anderer weiter geschlossener Kettenhotels übernehmen, sagte Gabriel Llobera vom ACH. Für die Unternehmen wäre das sehr kontraproduktiv.

Laut Llobera ist es "nicht logisch", Wiedereröffnungen von Kettenhotels zu behindern statt sie zu unterstützen. Es würde auch schwierig werden, die Saison pünktlich am 1. Juli starten zu lassen, weil man angesichts der "Erte"-Behinderungen mindestens eine Woche brauche, um alle Hotels wieder so herzurichten, dass Gäste empfangen werden können. (it)