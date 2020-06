Lindner-Golf-Resort in Portals Nous macht wieder auf

Mit verschärften Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Mundschutzpflicht für die Mitarbeiter öffnet das bei Deutschen sehr beliebte Lindner-Golf-Resort Portals Nous im Sommer wieder seine Türen. Buchungen mit kurzfristiger Stornierungsfrist sind laut einer Pressemitteilung vom Dienstag möglich.

Die Lindner Hotels AG mit Sitz in Düsseldorf hat ihre Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gemeinsam mit renommierten Experten gemäß der aktuellen Lage überarbeitet und um eine Reihe an Selbstverpflichtungen erweitert. "Als Familienunternehmen gilt für uns das feste Versprechen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter unsere höchste Priorität hat", so Vorstand Otto Lindner.

Gäste werden genau wie die Mitarbeiter durch Plexiglasscheiben geschützt. Neue Abstandsmarkierungen strukturieren die Wartebereiche.

Unter dem Motto "Clean and clean again" sind die Reinigungszyklen nun noch enger getaktet und insbesondere sogenannte High-Touch-Flächen in öffentlichen Bereichen sowie in den Zimmern wie Lichtschalter, Aufzugsknöpfe, Telefone und Fernbedienungen werden in regelmäßigen kurzen Zeitabständen desinfiziert. Zudem stehen Desinfektionsmittel für die Gäste in den öffentlichen Bereich in großer Anzahl zur Verfügung.

Was das Frühstück anbelangt, so bekommt der Gast ein kleines Büfett nach Wahl an seinem Tisch serviert. Der Zahlvorgang ist zudem aus hygienischen Gründen nur bargeldlos möglich.

Wie das Hotel weiter mitteilte, sind der Pool und der Wellnessbereich zugänglich.