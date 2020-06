Strände auf Mallorca sind nun wieder barrierefrei zugänglich

Obwohl seit dem 25. Mai auf Mallorca die Strände wieder zugänglich sind, wird der Komplettbetrieb erst nach und nach wieder hochgefahren. Dazu gehört auch, die Assistenzpunkte mit Fachpersonal wieder zu öffnen. Dort befinden sich Ansprechpartner, die etwa Menschen mit körperlichen Einschränkungen helfen.

In Palma sind ab sofort fünf dieser Badestellen nach Vereinbarung geöffnet: an der Playa de Palma von Balneario 7 bis 15, an der Cala Estancia, an der Cala Major sowie am Strand von Can Pere Antoni und Ciutat Jardí. Es wird um Voranmeldung unter den Telefonnummern 675-618506 und 691-261829 gebeten.

Diejenigen, die Hilfe benötigen, müssen telefonisch einen Termin vereinbaren. Termine werden stündlich und viertelstündlich für zwei Personen in allen Bereichen vergeben. In Ciutat Jardí erhalten bis zu sechs Personen einen Termin. Vom 16. Juni bis zum 15. September sind die Stellen von 10 bis 19 Uhr montags bis sonntags geöffnet, bis 15. Juni ab 11 Uhr.

Der Rettungsschwimmer überwacht und gibt die richtigen Anweisungen zur Sicherheit des Benutzers, stellt das notwendige Material bereit und reinigt und desinfiziert es nach dem Gebrauch. Physischer Kontakt zwischen Rettungsschwimmer und Benutzer solle es nur im Falle einer Gefahr geben.

Toiletten und Duschen bleiben geschlossen. (dise)