Kameras messen Temperatur bei Passagieren auf Mallorca

Wenn am Montag auf Mallorca das Pilotprojekt mit fast 11.000 Urlaubern beginnt, werden am Flughafen Son Sant Joan erstmalig Kameras mit Temperaturkontrollsensoren eingesetzt.

Im Rahmen der von der spanischen Regierung vorgeschriebenen Gesundheitsmaßnahmen gegen Covid-19 wird so die Temperatur ankommender Passagiere gemessen. Laut dem am Freitag verabschiedeten Ministerialerlass, der im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht wurde, müssen die einreisenden deutschen Touristen während des Projekts auf internationaler Ebene epidemiologisch überwacht werden.

Die Ministerien für Verkehr und Tourismus werden die Entwicklung des Pilotplans eingehend verfolgen, da bereits andere autonome Regionen in Spanien Interesse an der Durchführung ähnlicher Projekte in ihren touristischen Gebieten gezeigt hätten. (dise)