Strand von Porto Cristo wegen Fäkalienbefall geschlossen

Einer der bei Deutschen beliebten Ferienorte auf Mallorca kämpft kurz vor Wiedereröffnung der Insel mit einem stinkenden Problem: Der Stadtrat der zugehörigen Gemeinde Manacor hat am vergangenen Freitag den Strand von Porto Cristo wegen Fäkalienaustritt geschlossen.

Die letzten der regelmäßigen Tests, die am Strand durchgeführt wurden, deuteten auf eine positive mikrobielle Kontamination hin, erklärte Stadtrat Sebastià Nadal der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Man sei deshalb gezwungen, das Baden zu verbieten, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ursache liege in den starken Regenfällen vom vergangenen Montag. Nadal: "Das Regenwasser fließt in die Bucht, Strand, das Problem entsteht durch die Vermischung des Abwassers mit dem Regenwasser. Das ist ein Problem, das sich bei heftigen Regenfällen wiederholt."

Ebenfalls positiv fielen Tests auf E-Coli-Bakterien im Yachthafen aus. Die Tests seien wiederholt worden, Ergebnisse sollen am Montag vorliegen. "Wir hoffen, dass der Strand am selben Tag wieder geöffnet werden kann", so Nadal.

Auf Mallorca ist das Problem an etlichen Buchten seit Jahren ein Reizthema. Auch in Palma müssen Strände im Sommer nach Regenfällen immer wieder gesperrt werden, weil sich Abwasser aus der Kanalisation mit Regenwasser vermischt. (dise)