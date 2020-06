Das sind die ersten geöffneten Hotels auf Mallorca

Der Tui-Konzern, der als erster für kommenden Montag Linienflüge nach Mallorca anbietet, wird wegen der großen Nachfrage ab dem 20. Juni den Club Robinson an der Cala Serena im Südosten der Insel wiedereröffnen. Mehr als 400 Touristen werden dann in diesem Ferienort übernachten.

Tui plant laut einer Mitteilung zudem, Touristen im Rahmen des Pilotprojekts in den Hotels Riu Bravo und Riu Concordia an der Playa de Palma sowie im Hotel Alcúdia Garden im Ferienort Alcúdia im Norden der Insel unterzubringen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfahren hat, sind die beiden anderen Einrichtungen, die an diesem Programm teilnehmen, das Iberostar Viva Golf, ebenfalls in Alcúdia, und das Iberostar Cristina an der Playa de Palma.

Der erste Flug aus Deutschland kommt am Montagmorgen aus Frankfurt und der zweite, bereits am Nachmittag aus Düsseldorf an.

Der Start des Programms hat in der europäischen Presse, vor allem in Deutschland, der Schweiz und Österreich, für Aufsehen gesorgt. Mehr als 25 Medien werden über den Aufenthalt der Touristen auf Mallorca berichten, wie Ultima Hora weiß.

Die europäische Tourismuswelt schaut nach Mallorca. Auch auf internationaler Ebene soll das Projekt zur besten Werbung für die Insel als sicheres Reiseziel mit vorschriftsmäßiger Anwendung aller Hygieneprotokolle sein. (dise)