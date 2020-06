So viel Wasser verbraucht ein Kreuzfahrtschiff auf Mallorca

Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma de Mallorca sind eine bedeutende Quelle des Wasserverbrauchs. Dies geht aus einer Studie der Balearen-Universität (UIB) hervor, die errechnet, dass jedes Kreuzfahrtschiff, das im Hafen der Inselhauptstadt liegt, durchschnittlich 628.000 Liter pro Liegeplatz verbraucht.

Das ist zum Vergleich etwa der Pro-Kopf-Verbrauch von insgesamt rund 5600 Bewohnern in Palma nach Angaben aus dem Jahr 2016.

Die Balearen sind zu einem der führenden Reiseziele im Mittelmeerraum geworden, viele Schiffe haben den Hafen als Betriebsbasis gewählt. Hier soll auch der Wasserpreis günstiger als in anderen spanischen Häfen sein. Dementsprechend sei auch der Wasserverbrauch vor allem in der Hochsaison von Mai bis Oktober eines Jahres gestiegen.

Die Studie, die aktuell in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Water" veröffentlicht wurde, hat die Dynamik des Wasserverbrauchs im Hafen von Palma zwischen 2007 und 2018 untersucht. 2018 sei der Verbrauch in der Nebensaison fast genauso hoch gewesen wie in anderen Jahren in der Hauptsaison. Laut den Autoren der Studie ist das auf die Zunahme der Kreuzfahrtschiffe von November bis April zurückzuführen.

Der kommerzielle Sektor, in dem der Transport von Personen und Gütern zusammengefasst ist, verbrauche am meisten Wasser: 380 Millionen Liter waren es im Jahr 2018. Der Marine- und Freizeitsektor habe ein viel geringeres Verbrauchsvolumen und weniger saisonale Abhängigkeit. Handelsschiffe würden im Schnitt etwa 178.000 Liter pro Liegeplatz, Schiffe mit einem Zwischenstopp in Palma rund 69.000 Liter pro Liegeplatz verbrauchen.

Momentan ist das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen in Mallorcas Häfen noch verboten. Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Zentralregierung hervorgeht, kann das Gesundheitsministerium ausnahmsweise die Beschränkungen für die Ankunft bestimmter Reedereien aufheben, was allerdings genehmigungspflichtig ist. (dise)