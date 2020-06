Jetzt also doch – Spanien öffnet die Grenzen am 21. Juni!

Jetzt wird eine Einreise nach Mallorca für Urlauber, die nicht am Pilotprojekt teilnehmen, vermutlich doch vor Juli möglich sein. Einem EU-Vorschlag folgend, wird Spanien seine Grenzen mit anderen EU-Ländern nämlich bereits am 21. Juni öffnen, das teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) den Ministerpräsidenten der Regionen am Sonntag per Videokonferenz mit. Bisher hieß es aus Madrid stets, dies solle erst am 1. Juli geschehen.

Am 21. Juni fällt auch die Quarantäne-Pflicht, womit der Startschuss für die Sommerferien auf der Insel für ausländische Urlauber nun neun Tage vorgezogen wird. Beobachter und Staatsrechtler hatten von Anfang an bezweifelt, dass geschlossene Grenzen auch nach Beendigung des Alarmzustandes am 21. Juni möglich seien.

Eigentlich sollten sich in den letzten beiden Juni-Wochen lediglich die 10.900 deutschen Teilehmer eines touristischen Pilotprojekts, das am kommenden Montag, 15. Juni, beginnt, auf der Insel aufhalten. Durch die neue Maßnahme der Zentralregierung ist die Einreise für Jedermann nun aber bereits ab dem 21. Juni möglich, abhängig natürlich von der Anzahl der Flüge, die bereits ab diesem Tag nach Mallorca gehen. Viele Airlines hatte sich bereits darauf eingestellt, die Insel erst wieder ab dem 1. Juli vermehrt anzufliegen. (cze)