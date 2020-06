Die ersten deutschen Urlauber sind auf Mallorca gelandet

Es ist so weit, an diesem Montag startet das Pilotprojekt mit deutschen Urlaubern auf Mallorca. Das erste Flugzeug, das wieder regulär sonnenhungrige Touristen auf die Insel bringt, ist um genau 10:35 Uhr gelandet. Tuifly-Flug X32312 startete um 8.55 Uhr am Flughafen Düsseldorf. Eine zweite Maschine der Fluggesellschaft Condor landet am Montag um 18 Uhr aus Frankfurt kommend.

Nach ihrer Ankunft müssen sich die Passagiere einer Fiebermessung unterziehen und ein Gesundheitsformular ausfüllen, ehe Busse sie in die am Pilotprojekt teilnehmenden Hotels an der Playa de Palma und in Alcúdia bringen. Die meisten der Reisenden werden sich eine Woche auf der Insel aufhalten.

Eigentlich war vorgesehen, dass dieses Pilotprojekt, mit dem die Tourismusbranche wiederbelebt und wichtige Erkenntnisse zu den Hygienen-Abläufen gewonnen werden sollen, bis zum 30 Juni dauert. Da die spanische Regierung nun aber doch ab dem 21. Juni die Grenzen für Jedermann öffnet, wurde es faktisch um eine Woche verkürzt.

AKTUALISIERT UM 11:01 UHR