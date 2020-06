Erste Tui-Termine auf Mallorca innerhalb von 36 Stunden ausverkauft

Die ersten Anreisetermine des Konzerns Tui im Rahmen des Pilotprogramms für Ferien auf Mallorca sind innerhalb von nur 36 Stunden ausverkauft gewesen. Das bestätigte Vorstand Sebastian Ebel am Montag. "Der Wunsch, an die Strände des Mittelmeers zu reisen, ist groß", sagte er. Fast alle Gäste werden nach ihrer Ankunft in die an der Playa de Palma befindlichen 4-Sterne-Hotels RIU Concordia und RIU Bravo weiterreisen.

Den ersten fast 400 Urlaubern vom Montag werden in den kommenden Tagen weitere zwanzig TUIfly-Flüge folgen, wie der Konzern weiter mitteilte. Mit dem Robinson Club Cala Serena wird ab dem 20. Juni dann ein weiteres Hotel auf Mallorca für die Gäste verfügbar sein.

Um den Aufenthalt an Bord so sicher wie möglich zu gestalten, müssen in Tuifly-Fliegern alle Fluggäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ein neues Bordkonzept stellt den Angaben zufolge insbesondere bei der Verpflegung mit Speisen und Getränken sicher, dass die Kontakte zwischen Crews und Fluggästen auf ein Minimum reduziert werden können. Zudem werden die Flugzeuge vermehrt intensivgereinigt sowie desinfiziert.

Darüber hinaus wird die Kabinenluft in der gesamten TUIfly-Flotte durch hocheffiziente sogenannte HEPA-Filter gereinigt. Diese entsprechen dem Standard eines

Operationssaals und filtern neben Staubpartikeln auch Viren und Bakterien aus der Luft.