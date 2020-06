Be-Live-Kette macht zwei Hotels auf Mallorca auf

Auch die Kette Be-Live-Hotels steuert angesichts der sich entspannenden Corona-Lage um auf Mallorca. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, werden im Juli auf der Insel zwei Häuser eröffnet, nämlich das Be Live Adults Only Marivent und das Be Live Collection Palace am Muro-Strand. Das erstgenannte Hotel hat vier Sterne, das zweite fünf.

Die Be-Live-Hotels gehören zum spanischen Reisekonzern Globalia. Dieser will in den kommenden Wochen auf den Balearen, den Kanaren, in Portugal und in der Dominikanischen Republik insgesamt zehn Herbergen Besuchern wieder zugänglich machen.

Die Hotel-Wiedereröffnungen dürften im Zusammenhang mit der Ankündigung von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez stehen, die Grenzöffnung auf den 21. Juni vorzuziehen. (it)