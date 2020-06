Mallorca-Regierung will Flüge des Pilotprojekts gehörig aufstocken

Die Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln will die Zahl der für das touristische Pilotprogramm vorgesehenen Flüge in den kommenden Tagen um zwöllf aufstocken. Eine entsprechende Bitte wurde am Dienstag nach Angaben des Landes-Tourismusministeriums an die Zentralregierung in Madrid geleitet.

Lufthansa, Tuifly und Eurowings sollen demnach 2800 weitere Bundesbürger noch vor dem 21. Juni, wenn wieder Reisefreiheit herrscht, auf die Inseln bringen. Die Flüge sollen großzügig auf die Tage verteilt stattfinden, damit die Polizisten und Gesundheitskontrolleure im Flughafen von Mallorca Zeit genug für die Gäste haben.

Grund für das Aufstockungsbegehren dürfte die große Nachfrage nach Mallorca-Reisen sein. Bei Tui waren die ersten Termine innerhalb von nur 36 Stunden ausgebucht.

Am Montag waren im Rahmen des Pilotprojekts die ersten deutschen Urlauber auf die Insel gekommen und mit viel Dankbarkeit und Beifall empfangen worden. Ursprünglich waren für das Projekt 47 Flüge auf die Inseln vorgesehen gewesen. (it)