Deutsche Urlauber monieren fehlende Liegen auf Playa de Palma

Die Freude der Deutschen war am Montag groß bei ihrer Ankunft an der Playa de Palma – endlich Sonne, Strand und Meer. Enttäuscht zeigten sich dann aber viele der ersten Urlauber über die Tatsache, dass an Palmas Stränden noch immer keine Schirme und Liegestühle stehen.

„Die Urlauber sind alle traurig deswegen”, versichert eine Gastronomin von der Playa MM am Telefon. „Niemand hat als Pauschalurlauber einen Sonnenschirm dabei, sie können also faktisch nicht an den Strand gehen.”

Wegen der Coronakrise verzögert sich die Konzessionsvergabe. Wann genau Liegen und Schirme da sein werden, ist unklar. Die Pressestelle der Stadt Palma war am Mittwoch nicht zu erreichen. (cze)